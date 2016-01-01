Sizin İçin Seçtiklerimiz
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Carla Volan Kollu Krem Kaban449,90 TL
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Michelle Boncuk İşlemeli Siyah Elbise499,90 TL
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Donna Gri Kaban499,90 TL
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Montana İşlemeli Siyah Elbise329,90 TL
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Dana Volan Kollu Dantel Elbise399,90 TL
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Judy Sarı Kaban399,90 TL
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Emily Kuşaklı Anvelop Kaban399,90 TL
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Ciara Ekoseli Gömlek Elbise169,90 TL
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Cathy Gri Volanlı Bluz109,90 TL
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Adele Bağlamalı Bluz149,90 TL
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Priyanka İşlemeli Askılı Bluz229,90 TL
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Tina Volan Katlı Pembe Maksi Etek269,90 TL
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Rachel Siyah Kısa Paça Tulum299,90 TL
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Lula Puantiyeli Kloş Elbise299,90 TL
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Lara Lacivert Dantel Kalem Elbise429,90 TL
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Cathy Pembe Volanlı Bluz109,90 TL
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Philipa Geniş Paça Kemerli Pantolon189,90 TL
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Josie Volanlı Çizgili Elbise199,90 TL
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Libby Bordo Çizgili Panço149,90 TL
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Leighton Dik Yaka Pembe Panço149,90 TL
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Julia Pembe Maksi Elbise399,90 TL
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Lily Balon Kollu Siyah Kaban369,90 TL
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Rita Fırfır Detaylı Pembe Bluz149,90 TL
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Kani Kapşonlu Siyah Uzun Hırka299,90 TL
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Kaylee Siyah Bukle Etek169,90 TL
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Marcy Dantel Detaylı Siyah Bluz199,90 TL
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Anya Fırfır Detaylı Bordo Bluz169,90 TL
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Anika Volanlı Siyah Mini Etek159,90 TL
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Kendal Elbise269,90 TL
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Chloe Halter Yaka Lacivert Elbise329,90 TL
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Jenna Volanlı Siyah Elbise269,90 TL
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Lillian Bordo Dantel Elbise329,90 TL
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Charlotte Beyaz İşlemeli Askılı Bluz99,90 TL
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Willa Fırfırlı Beyaz Body149,90 TL
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Romy Volan Kollu Siyah Dantel Bluz269,90 TL
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Ann Düşük Omuz Çiçekli Elbise449,90 TL
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Domenica Siyah Korse Bel Sweatshirt129,90 TL
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Keira Bordo Düşük Omuz Bluz119,90 TL
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Lotti Bağlamalı Deri Görünümlü Mini Etek159,90 TL
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Sienna Yüksek Bel Kiremit Rengi Pantolon189,90 TL
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Magnolia Siyah Panço149,90 TL
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Nikita Kapşonlu Siyah Sweatshirt139,90 TL
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Julie Bağlamalı Triko Hırka299,90 TL
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Harlow Volan Kollu Siyah Tulum299,90 TL
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Keira Haki Denim Elbise199,90 TL
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Lara Siyah Anvelop Etek189,90 TL
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Sandy Bordo Büzgülü Bluz99,90 TL
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Charlotte İşlemeli Askılı Haki Bluz99,90 TL
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Olivia Beyaz Volan Kollu Dantel Elbise399,90 TL
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Bella Çiçekli Drapeli Elbise369,90 TL
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Nelly Asimetrik Mürdüm Triko Kazak249,90 TL
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Louisa Önden Yırtmaçlı Siyah Kalem Etek159,90 TL
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Lucia Çift Kat Volanlı Bordo Bluz129,90 TL
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Claudia Kuşaklı Pembe Trençkot399,90 TL
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Dakota Pilise Kol Beyaz Triko Bluz229,90 TL